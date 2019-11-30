Раскрыто число виновных по делу о Евромайдане

Украинский суд признал виновными 59 человек по делам о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ).

Всего по делу проходили 445 человек, включая чиновников и сотрудников правоохранительных органов — в том числе следователи прокуроры и судьи. В общей сложности в суд было направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

По данным ГПУ, виновными в преступлениях признаны 59 человек, из них обвинение было предъявлено 46 лицам. За все время расследований было изучено свыше 4,1 тысячи уголовных правонарушений.

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Отмечается, что за время событий так называемого Евромайдана пострадали 2,4 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи гражданских лиц и более 700 сотрудников правоохранительных органов.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал достичь реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Евромайдана. Глава государства отмечал, что семьи погибших и все украинское общество должны обязательно получить ответы, а виновные — понести наказание.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

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