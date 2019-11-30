Россия объяснила инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

Российский МИД отреагировал на инцидент с самолетом делегации Министерства сельского хозяйства Чехии, которому отказали в вылете в Казань из московского аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном 27 ноября планировала вылететь Казань, однако чешскому борту отказали в вылете из Москвы. Делегация провела десять часов в аэропорту, после чего Томан решил прервать поездку и вернуться в Прагу.

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