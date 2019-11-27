Чешская контрразведка обвинила Россию в шпионаже

Российские разведслужбы ведут самую активную деятельность на территории Чехии, сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

«Наиболее активную и в то же время наиболее агрессивную деятельность осуществляют разведывательные службы Российской Федерации», — говорится в тексте документа. По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.

Согласно докладу, российские спецслужбы пытались тайно создать киберсистему, которая должна была использоваться для сбора информации «в локальном и глобальном масштабе». Отмечается, что BIS удалось предотвратить это.

При этом в докладе подчеркивается, что президент республики и правительство получат расширенную версию доклада, где подробно описана деятельность службы.

В ноябре 2018 года министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет опасность для стран Евросоюза. Он отметил, что сообщения чешской разведывательной службы об угрозе, которую несет Москва, следует воспринимать очень серьезно. При этом министр не уточнил, в чем заключается опасность России.

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