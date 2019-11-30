Россиянка нашла обнаженные фото своего ребенка в переписке с неизвестным

В Москве женщина обнаружила обнаженные фотографии своего девятилетнего сына в переписке с неизвестным. Столичная полиция начала проверку по данному факту, сообщает агентство «Москва».

Обращение в отдел полиции по району Хамовники поступило 29 ноября. Отмечается, что женщина решила проверить телефон своего ребенка и обнаружила там переписку с неизвестным номером в мессенджере WhatsApp. В чате она нашла фотографию своего сына с обнаженными гениталиями.

По словам источника агентства, мальчик познакомился с указанным абонентом в онлайн-игре «Живой мертвец». Неизвестный представился Иваном 13 лет и попросил выслать ему фото в обнаженном виде. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. Девочка отправляла материалы, а также вела интимную переписку.

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