При крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек. Об этом сообщает KSFY со ссылкой на прокурора округа Брюль.

Отмечается, что в числе погибших два известных бизнесмена Джим и Кирк Хансены — владельцы сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani, два ребенка и четверо мужчин. Три человека доставлены в больницу.

Самолет разбился вскоре после взлета из муниципального аэропорта Чемберлен в сельской местности. Он направлялся в штат Айдахо.

В настоящий момент выясняется причина произошедшего.

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