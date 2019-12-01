В МВД прокомментировали расширение списка сильнодействующих препаратов

Ужесточение наказания за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов — «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина» — не осложнит выписку рецептов на лекарства, содержащие эти вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
В ведомстве подчеркнули, что препараты включены в перечень лекарств для медицинского применения и подлежат предметно-количественному учету. Кроме того, отмечается, что уголовная ответственность — действенный инструмент для борьбы с распространением лекарств, которые используют в немедицинских целях.
Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря расширен список сильнодействующих препаратов. Теперь на эти лекарства распространяется действие статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).
Если ранее за нарушение оборота этих препаратов действовали штрафы от трех до 30 тысяч рублей, то теперь нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.