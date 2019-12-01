На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Некоторые пожилые россияне переезжают в южные страны и «безбедно коротают свои деньки» на одну лишь пенсию. Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров. Запись программы выложена в YouTube.

Сибиряк Георгий Янбаев всю жизнь прожил в холодном климате, и ему «настолько все это надоело», что 10 лет назад он уехал в Таиланд. «Логика двигала им такая: раз в суровой Сибири прожил на российскую пенсию, что, в Таиланде он на нее не проживет?» — сказал корреспондент телеканала.

Пенсия Янбаева — 20 тысяч рублей, ее ему хватает на аренду двухкомнатной квартиры около моря и оплату коммунальных услуг. В горячий сезон он организует дайвинг для туристов и зарабатывает на этом до 60 тысяч рублей. Мужчина живет с тайской женой. Полтора года назад он перевез из Саратова в эту азиатскую страну свою 93-летнюю мать, которая получает пенсию по инвалидности и выплату репрессированным.

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Пенсионерка Нина Горбунова из Тольятти переехала в египетскую Хургаду три года назад. В месяц она получает 20 тысяч рублей. «На нее [пенсию] я могу себе покупать все, что захочется. Не только продукты, но и посещать иногда кафешки какие-то, в парикмахерскую сходить», — рассказала женщина.

Еще один герой сюжета, пенсионер Николай Зеленин переехал в турецкую Аланию вместе с женой несколько лет назад, продав свой дом в удмуртском селе. С тех пор они ни в чем себе не отказывают. Круглый год на их столе — свежие овощи, фрукты, мясо.

Жительница Таиланда Светлана Шерстобоева пожаловалась телеканалу на дорогую медицину за границей. По ее словам, российские пенсионеры предпочитают оформлять медицинскую страховку, потому что операции в других странах стоят дорого.

«Жизнь на пенсии только начинается», — заключает Георгий Янбаев в конце сюжета.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что за последние пять лет число пенсионеров, проживающих за границей и получающих российские пенсии, выросло на четверть.

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