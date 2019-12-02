Сорока победила домашнюю кошку на глазах у ее хозяина

dailymail.co.uk

В канадском городе Калгари, провинция Альберта, назойливая сорока напала на домашнюю кошку. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как 15-летняя кошка по кличке Феникс спокойно сидит во дворе дома, когда к ней подлетает маленькая птица. Питомец внимательно следит за сорокой, пока та неоднократно пытается укусить его за хвост.

Феникс старалась избежать битвы и ходила из стороны в сторону. Однако на последних секундах ролика сорока все же подгадала момент и клюнула кошку за кончик хвоста. Питомец решил отомстить птице и погнался за ней, однако та улетела.

«Моя кошка Феникс, которой 15 лет, очень любит играть во дворе с птицами и белками», — подчеркнул автор видео.

В октябре в Стамбуле прохожие сняли на видео, как крыса прогнала кошку, которая собиралась ее съесть. Кошка заметила крысу, бегущую вдоль темной улицы, и решила напасть на нее. Но вместо того, чтобы сдаться, крыса бросилась на преследователя и зашипела на него.

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