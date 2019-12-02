Пассажирка вынудила пилотов экстренно посадить самолет из-за неудобного кресла

В американской Флориде пассажирку самолета задержали после того, как она подняла ложную тревогу на борту и вынудила экипаж совершить экстренную посадку. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании American Airlines из Пенсаколы в Майами. Сразу после взлета одна из пассажирок заявила бортпроводникам, что ей тяжело дышать, после чего командир воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Однако вскоре женщина призналась, что сымитировала приступ в надежде, что ее пересадят на более комфортное место в салоне. Лайнер приземлился через 40 минут после вылета.

Сотрудники полиции взяли под стражу пассажирку, которая изначально отказывалась покидать борт. Как пояснил представитель ведомства, задержанной могут быть предъявлены обвинения. Спустя полтора часа самолет снова вылетел в Майами.

8 ноября в Таиланде вылет пассажирского самолета авиакомпании Thai Smile был задержан после того, как один из пассажиров сорвал с петель аварийную дверь. Мужчина, находившийся, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, за несколько секунд до взлета бросился к двери левого крыла лайнера и выбил ее.

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