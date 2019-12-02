США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Вашингтон завершил ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter-аккаунте.

«На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!», — написал Помпео.

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Теперь 29 участников альянса должны его ратифицировать. На данный момент страна участвует в его работе как приглашенный член.

Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. Официально страна была переименована 12 февраля.

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