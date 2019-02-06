Македонию пустили в НАТО

Все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Об этом объявил его генсек Йенс Столтенберг после церемонии в Брюсселе, говорится на его странице в Twitter.

По его словам, это исторический день, а вступление Македонии в ряды организации обеспечит большую безопасность и процветание всему региону. «Жду того дня, когда возле штаб-квартиры НАТО будут развеваться 30 флагов», — добавил генсек.

Столтенберг также объявил, что следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в декабре 2019 года в Лондоне.

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После подписания протокола о присоединении Македонии 29 стран-членов НАТО должны его ратифицировать. До этого страна начнет участвовать в работе альянса как приглашенный член.

Вступать в НАТО Македония смогла после решения конфликта с Грецией из-за названия. В январе 2019-го парламенты обеих стран ратифицировали соглашение об его изменении.

Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. За это соглашение политиков решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.

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