Смену названия Македонии отказались считать добровольной

Принятие поправок в Конституцию Македонии о переименовании страны на фоне массовых протестов показывает, что решение не отражает воли народа. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО», — указали в министерстве. Москва считает, что происходящее нарушает македонское законодательство, а такой подход не может служить инструментом долгосрочного урегулирования проблемы.

В МИД отметили, что Преспанское соглашение о переименовании, заключенное между Грецией и Македонией, проталкивается в обход мнения граждан обеих стран. «Исходим из того, что данный вопрос должен быть рассмотрен Советом Безопасности ООН», — говорится в комментарии.

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Ранее 14 января власти Македонии опубликовали решения о внесении поправок в конституцию, предусматривающих смену государственного наименования, передает ТАСС. Таким образом, конституционные изменения официально вступили в силу. Однако они не действуют в случае, если парламент Греции отказывается ратифицировать договор.

Македонский парламент 11 января проголосовал за изменение названия страны на Республика Северная Македония. Такое решение было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование позволит Македонии вступить в НАТО и ЕС, так как решит многолетний конфликт между странами.

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