Греция разрешила Македонии переименоваться

Парламент Греции проголосовал за вынесение вотума доверия премьер-министру страны Алексису Ципрасу, теперь тот сможет подтвердить переименование Македонии. Об этом сообщает агентство Reuters.

За это решение проголосовал 151 депутат парламента из 300. В основном это члены правящей левой партии «Сириза», к которой относится и премьер-министр — ей в парламенте принадлежит 145 мест. Ципрас назвал голосование «голосом за уверенность в стабильности» и заверил, что единственная забота его партии — «заботиться о нуждах и интересах народа Греции».

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Теперь греческая сторона сможет подтвердить соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Это необходимо для принятия страны в ЕС и НАТО. Спор между двумя государствами идет из-за того, что крупнейший северный регион Греции также носит название «Македония». Греческие националисты считают, что сохранение в названии соседней страны слова «Македония» — посягательство на идентичность греков.

В декабре 2018 года стало известно, что Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев будут выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2019 года за договор о переименовании Македонии.

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