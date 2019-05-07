Северная Македония продолжит курс на вступление в НАТО

На президентских выборах в Северной Македонии победил прозападный кандидат Стево Пендаровски, поддерживающий переименование страны и вступление ее в НАТО, передает Reuters

Пендаровски, выдвигавшийся от социал-демократической партии, набрал 51,7 процента голосов. Его противница, Гордана Силяновска-Даркова, баллотировалась от националистов и выступала против смены названия государства. За нее проголосовали 44,7 процента избирателей.

«Эта победа дает будущее республике Северная Македония, и это наш билет в Европу», — заявил победивший кандидат журналистам, когда стали известны результаты выборов.

Материалы по теме Славяне не нужны Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане

Официально республика была переименована 12 февраля. В июне должны начаться переговоры о принятии ее в Евросоюз.

До этого, 2 февраля, все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Теперь 29 участников НАТО должны его ратифицировать. До этого страна начнет участвовать в работе альянса как приглашенный член.

Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. За это соглашение политиков решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.