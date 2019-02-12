Македония исчезла с карты мира

Республика Македония официально переименовалась в Северную Македонию. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел бывшей югославской республики Никола Димитров.
Он заявил, что Северная Македония и Греция обменялись финальной вербальной нотой, дав старт Преспанскому соглашению о переименовании. «Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем определять наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества», — отметил Димитров.
6 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Теперь 29 участников НАТО должны его ратифицировать. До этого страна начнет участвовать в работе альянса как приглашенный член.
Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. За это соглашение политиков решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.