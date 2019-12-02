Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает телеканал Channel 4.

«Наше послание очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО», — сказал Келин. По его словам, Москва не наращивает военные силы у западных границ страны, что свидетельствует об отсутствии российской угрозы. При этом Россия следит за действиями НАТО и реагирует на них, добавил он.

Российский дипломат отметил, что Москва «не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном, другими странами». В связи с этим у России возникают разногласия с западными государствами, пояснил Келин. Он добавил, что российская сторона имеет собственные интересы, но они не относятся к «серьезным военным вопросам».

Кроме того, Келин выразил уверенность в том, что Москва и Лондон смогут улучшить взаимоотношения.

В ноябре Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его словам, для борьбы с ней необходимо усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

В августе прошлого года НАТО выпустила ролик, в котором говорилось о том, что Россия является одной из основных угроз для безопасности Североатлантического альянса. В видео говорилось о давлении со стороны Москвы. «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — отмечалось в ролике.

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