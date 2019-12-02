Российские туристы установили абсолютный рекорд в Турции

За десять месяцев текущего года Турцию посетили 6,7 миллиона российский туристов. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте Министерства культуры и туризма страны.

Отмечается, что показатель на 16,9 процента превышает данные за аналогичный период прошлого года и является абсолютным рекордом.

В целом с января по октябрь в государстве побывали на 14,3 процента больше иностранцев, чем в 2018-м, — их число составило 40,7 миллиона. Помимо россиян в числе лидеров оказались немцы (4,6 миллиона), англичане (2,4), болгары (2,3) и иранцы (1,8).

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Также известно, что доходы Турции от туризма за последнее время выросли на 22 процента и достигли 14,31 миллиарда долларов. Согласно статистическим данным, расходы одного туриста в стране в среднем составляют 649 долларов (41,8 тысячи рублей).

28 ноября специалисты подсчитали, сколько женщин с именем Наташа или Наталья летали в Турцию с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года. Выяснилось, что 5,98 процента туристок среди пассажиров на рейсах из России в Турцию являются Наташами или Натальями. Вторым по популярности на этих же рейсах оказалось имя Елена (5,81 процента), а третьим — Татьяна (4,34 процента).

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