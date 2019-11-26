Названы самые популярные у россиян курорты Турции

Курорты на Эгейском побережье пользуются особым спросом у российских туристов среди всех туристических направлений Турции. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, речь идет о курортах Даламан, Фетхие, Олюдениз, Мармарис, Бодрум, Измир, Кушадасы, Дидим, Чешме. За десять месяцев текущего года там отдыхали более 512 тысяч россиян, что на 28 процентов больше, чем за весь прошлый год.

Также рост популярности отметили и крупнейшие компании, продающие путевки в этот регион, — их продажи увеличились в среднем на 35-45 процентов. Предполагается, что турпоток в Эгеиду продолжит расти.

Отмечается, что средняя стоимость недельного тура на Эгейское побережье летом прошлого года составляла от 80 до 130 тысяч рублей на двоих в зависимости от условий и длительности проживания. Самыми «дорогими» месяцами были июль, август и сентябрь.

23 октября сообщалось, что туристы из России могут сэкономить до 50 процентов на поездках в Турцию, прибегнув к ранним бронированиям. Кроме того, стратегия с ранними бронированиями особенно эффективна, если путешественники покупают путевку на июль или август, когда в Турции наблюдается высокий туристический сезон.

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