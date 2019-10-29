В Турции заявили о готовности снизить цены для россиян

Гостиницы Турции готовы снизить стоимость проживания в случае, если цены на отдых на курортах Египта окажутся привлекательнее для россиян после открытия направления. Об этом заявила менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила Подорожная, цены в турецких отелях будут зависеть от спроса. Например, если стоимость проживания в отелях Египта окажется ниже, чем в Турции, то турецким гостиницам придется предоставить более выгодные предложения для жителей России.

«Сейчас вырос туристический поток в Турцию из европейских стран, но не думаю, что ради него местные отельеры пренебрегут российским рынком и не пойдут на снижение цен после возвращения Египта», — добавила эксперт.

24 октября заместитель главы российского МИД Михаил Богданов отметил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время. То же самое говорил официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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