Медведь залез в дом и загрыз россиянина

В поселке Витимский Иркутской области медведь-шатун задрал пенсионера, сообщает «Вести-Иркутск».

66-летний мужчина работал водителем в пожарной части и жил один на окраине поселка. Ночью зверь разбил окно, забрался в дом и напал на человека. На месте нашли медвежьи следы. На поимку опасного животного подняли охотников с ружьями и полицейских с автоматами. Жителей поселка, который насчитывает 370 человек, просят быть внимательными.

Сотрудники заповедника сказали, что этот год был неурожайный на грибы и ягоды, поэтому появление шатуна неудивительно.

Глава Витимского городского поселения Николай Балуткин заявил, что за 50 лет не помнит такого страшного происшествия. «Отстрелить медведя, медведь — шатун, он уже не ляжет никак. Декабрь, сейчас у нас — 43, по моему, или — 44 градуса», — добавил Балуткин.

В сентябре житель якутского села Сегян-Кюель пристрелил беззубого медведя, который забрался к нему в дом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!