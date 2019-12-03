Китай нашел способ отомстить США

Власти Китая могут ввести визовые ограничения в отношении официальных лиц и конгрессменов США в случае принятия закона о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь, передает РИА Новости.

По словам журналиста, такая возможность рассматривается в отношении американских чиновников, выступавших «с гнусными заявлениям относительно синьцзянского вопроса». Кроме того, может быть запрещен въезд в Синьцзян всем американцам с дипломатическими паспортами.

Материалы по теме Будущее рядом Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине

В начале ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай нарушает права мусульман-уйгуров, и призвал прекратить эти нападки. Он добавил, что Пекин самовольно задерживает уйгуров, выживших в «концлагерях», которые после этого предали гласности их историю. Отмечалось, что в некоторых случаях такие нарушения имели место вскоре после того, как активисты встретились с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента.

В августе 2018 года Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!