Продавец кемеровской елки за 18 миллионов рассказал о ее преимуществах

Купленная мэрией Кемерова новогодняя ель за 18 миллионов рублей по характеристикам полностью соответствует требованиям, прописанным в тендере. Об этом РИА Новости рассказал поставщик, директор ООО «СК Сибеврострой» Михаил Вдовенко.

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По его словам, речь не только о «высоких технологиях». Например, каркас елки высотой в 45 ярусов выполнен из высокопрочной стали, у нее около 1,9 тысячи веток с несколькими отростками и встроенными в них светодиодами трех цветов — всего 235 тысяч штук, что «позволяет изображать на елке любую фигуру, картину, текстовку».

«По поводу ее интерактивности. Она программируемая. Она может управляться вплоть до смартфона. При определенной настройке эти цвета дают и другие цвета: любой цвет, очень широкий спектр», — сказал Вдовенко.

Он отметил, что в цену включены игрушки, 1,9 тысячи штук трех типов и трех цветов. Закупка шла через московского поставщика, который на своем сайте продает аналогичную ель дороже.

Ранее мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что город купил елку за 18 миллионов рублей, в три раза дороже кремлевской, потому что она высокотехнологичная и современная. «Каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, узоры», — говорил чиновник.

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