Украина решила бороться с российской энергоэкспансией

Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг участников нового объединения.

Участники объединения собираются противодействовать попыткам энергетического шантажа со стороны России, а также блокировать действия отдельных украинских депутатов, чьи действия направлены на уничтожение энергетической безопасности Украины, отметил депутат Михаил Бондарь.

Среди других целей объединения также была названа необходимость выяснить причины, по которым произошел провал интеграции украинской энергосистемы с европейской. По мнению депутата Алексея Кучеренко, именно сближение с Европой должно стать стратегией развития энергорынка Украины.

Помимо необходимости отказаться от электроэнергии из России депутаты также заявили о важности аналогичных мер по отношению к Белоруссии. «Мы понимаем, что белорусская энергия — это также российская энергия, потому что речь идет о соединении России с Беларусью», — заявила депутат Виктория Гриб, которая также отметила, что потеря энергетической независимости будет означать для Киева потерю своего суверенитета.

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