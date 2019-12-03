Сильнейший пожар в ангаре с химическими удобрениями показали на видео

rbc.ru

МЧС показало видео горящего в Петербурге ангара, который был полностью охвачен пламенем, и пожарным не удавалось его потушить. Предоставленный ведомством ролик опубликовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

На кадрах видны догорающее, полностью объятое огнем и дымом здание. Его пытаются потушить пожарные.

По данным спасателей, пламя распространилось по всей площади ангара, которая составляла 12 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение конструкции. Через 46 минут после поступления сообщения на линию пожару был присвоен четвертый ранг, на место отправили пожарный поезд и химико-радиометрическую лабораторию, привлечены 220 спасателей и 49 единиц техники.

Возгорание в ангаре в промышленной зоне на Московском шоссе произошло в ночь на вторник, 3 декабря. Внутри хранились каучук и химические удобрения. Информации о пострадавших не было.

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