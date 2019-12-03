«Приют комедианта» представил спектакль по первой пьесе Александра Цыпкина

Петербургский театр «Приют комедианта» представил балет-пьесу «Три товарища?». Спектакль стал дебютом Александра Цыпкина («БеспринцЫпные чтения») в качестве драматурга и первым спектаклем хореографа, обладателя «Золотой Маски» Юрия Смекалова как еще и режиссера.

Это своеобразный эксперимент, когда на сцене одновременно заняты балетные и драматические артисты. «Три товарища?» стал второй балетной постановкой в репертуаре театра. Если в спектакле «Солярис» хореограф Юрий Смекалов объединял артистов академического балета и танцовщиков современных направлений, то в новом проекте впервые с ними на одну сцену вышли еще и драматические артисты.

«Главная особенность спектакля — уникальное взаимодействие актеров и танцовщиков. В "Приюте комедианта", в театре, который не боится экспериментов, мы можем в единой конструкции объединить танец и драматический театр. Эта работа будет моим режиссерским дебютом, прежде я не работал с театральными артистами и очень рад этой возможности, — рассказал Юрий Смекалов. — С Виталием Куликовым мы вместе учились в Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой и после служили в труппе Бориса Эйфмана. Когда я вижу, как он играет в спектаклях Театра имени Ленсовета, я понимаю, что он — идеальный артист для нашего спектакля. Я рад поработать с Иваном Батаревым и Антоном Гуляевым — актерами, которые проявили себя не только на театральных площадках Петербурга, но и в кино. И конечно, счастлив вновь сотрудничать с Викторией Литвиновой, артисткой Большого театра и моей ассистенткой, Сабиной Яппаровой, солисткой Михайловского театра, и Александром Челидзе — одним из самых ярких представителей современного танца в Петербурге».

В основе пьесы — три реальные истории танцовщиков одного из главных музыкальных театров без купюр рассказывают об изнанке балетного мира. Авторы спектакля попытались ответить на вопросы: какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать добиться признания и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами? Юрий Смекалов вместе с Александром Цыпкиным представляют правдивую, смешную и одновременно драматичную историю о людях, которые посвятили жизнь сцене.

«Эта пьеса родилась из нескольких разговоров с Юрой о судьбе артистов балета. Зритель, который приходит в Мариинский или в Большой театр видит на спектакле верхушку айсберга, красивую витрину, за которой скрыты сотни судеб, прожитых жизней, удачных и трагических, "звездных" и безвестных. Мне захотелось о них рассказать. У пьесы, как мне кажется, нет какого-то конкретного морально-нравственного посыла или очевидного вывода. Это просто впечатление от услышанного, — говорит Александр Цыпкин. — Почему такое название? Юра увидел параллели в судьбе людей, которые не могут найти себя после войны, и балетных, приближающихся к окончанию карьеры. Я лишь добавил к названию вопросительный знак, так как для меня в тексте главным являются поступки каждого из трех друзей».

По словам Юрия Смекалова «Три товарища», — одна из любимых книг хореографа, которая многое определила в его характере. Но нынешний спектакль — это «не Ремарк, а совершенно новое произведение, темы которого так или иначе перекликаются с романом. Представьте амбициозного человека в прекрасной форме, жадного до работы, которому в 38-40 лет предстоит начать всё с чистого листа. Всю жизнь он прожил в “вакууме” профессии и балетного мира. Завершение карьеры и выход за пределы этого “вакуума” можно сравнить с тем, что чувствовали представители ремарковского «потерянного поколения». Как в этой сложной ситуации стать “товарищем” самому себе и найти силы взглянуть на свои возможности по-новому, переосмыслить свое положение, отыскать свое место и стать счастливым?», — подчеркивает Юрий Смекалов.

Александр Цыпкин — автор бестселлеров «Женщины непреклонного возраста», «Дом свиданий», «Девочка, которая всегда смеялась последней». Он также автор проекта «БеспринцЫпные чтения» — литературно-театрального формата, в рамках которого прозу читают сами авторы и популярные артисты, среди них: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Виктория Исакова, Анна Михалкова и другие. Лауреат Приза Гильдии киноведов и кинокритиков фестиваля «Кинотавр» за фильм «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт в главной роли.

Юрий Смекалов — солист Мариинского театра, хореограф, обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» как артист балета. С 1998 до 2008 года — ведущий артист Театра балета Бориса Эйфмана, исполнил более десятка ролей и заслужил признание профессиональной критики и любовь зрителей. С 2008 года является солистом Мариинского театра.

Сценографию для спектакля создаст художник Андрей Севбо, вместе с Юрием Смекаловым работавший над спектаклями «Мойдодыр» в Большом театре, «Пахитой» и «Медным всадником» в Мариинском театре, «Солярис» в «Приюте комедианта». Костюмы для спектакля — художник, номинант «Золотой Маски» Сергей Илларионов. За музыкальное оформление спектакля отвечает аранжировщик и композитор Влада Жукова: музыкальное полотно спектакля включает как классические произведения Баха, Шумана, Чайковского, так и специально написанные композиции.

