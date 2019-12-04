Армянский депутат назвал воров в законе хранителями традиционных ценностей

Депутат Национального собрания Армении Геворк Петросян считает, что традиционные ценности в стране сохраняются благодаря криминальным авторитетам. Об этом он заявил в интервью 24TV. Запись доступна на YouTube.

Комментируя принятие закона о борьбе с криминальной субкультурой, Петросян сказал, что среди воров в законе и криминальных авторитетов есть «очень порядочные, уважаемые люди», которые не матерятся. По его мнению, «нельзя прийти к человеку домой, спросить, вор он или нет, и, получив положительный ответ, отправить его за решетку, если он ничего не сделал».

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Главной угрозой стране он назвал не криминальных авторитетов, а представителей ЛГБТ-сообщества. «Говорил и говорю, пусть глаза и уши широко разуют, усвоят: главная угроза для нашей безопасности — это 18 инфицированных, больных СПИД-ом или чем-то там трансгендеров, которые вырисовываются перед правительством и плюют в лицо этой стране. Пусть об этом думают», — подчеркнул парламентарий.

В середине октября армянские СМИ распространили информацию о том, что в страну прибыли 16 трансгендеров с Кубы, 14 из которых заражены ВИЧ, а один из зараженных якобы работает в пекарне. Эти сведения не получили официального или сколь-нибудь достоверного подтверждения.

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«Закон против воров в законе» является аналогом российской правовой нормы по борьбе с криминальными авторитетами. В армянской версии предлагается внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за создание сообщества, действующего в рамках криминальной субкультуры (вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества), за присвоение, получение или ношение высшего титула в криминальной иерархии и даже за обращение к криминалу за помощью в решении тех или иных вопросов.

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