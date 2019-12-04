В Казахстане женщина выдавала себя за судью и выносила фальшивые приговоры

В казахстанском городе Алма-Ата правоохранители пресекли деятельность фальшивого суда. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Уточняется, что жительница города создала юридическое лицо «Международный арбитражный суд "Адилет"» и от имени Республики Казахстан выносила приговоры по административным, уголовным и гражданским делам. Все постановления оформлялись на государственной гербовой бумаге.

«Этими незаконными судебными актами она лишала граждан водительских прав, взыскивала с них суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое», — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Правоохранители не уточняют, как именно удалось раскрыть мошенническую схему. На женщину заведено уголовное дело по статье о самовольном присвоении звания представителя власти, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в казахстанском городе Шымкент правоохранительные органы задержали главного врача городской больницы Абылая Донбая, которого подозревают в незаконной трансплантации органов. Банда «черных трансплантологов», куда входил Донбай, по информации правоохранителей, действовала с 2017 по 2018 год. Ее клиентами выступали зажиточные иностранцы, преимущественно граждане Израиля. Донорами же становились украинцы, узбеки и киргизы, которые продавали свои почки из-за финансовых проблем.

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