Казахстанский врач незаконно пересаживал украинские почки богатым израильтянам

В казахстанском городе Шымкент правоохранительные органы задержали главного врача городской больницы Абылая Донбая, которого подозревают в незаконной трансплантации органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Банда «черных трансплантологов», частью которой был Донбай, по информации правоохранителей, действовала с 2017 по 2018 год. Ее клиентами выступали зажиточные иностранцы, преимущественно граждане Израиля. Донорами же выступали украинцы, узбеки и киргизы, которые продавали свои почки из-за финансовых проблем. Сам Донбай, по информации МВД, проводил операции за крупное вознаграждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об участии в транснациональной и преступной группировке и о незаконном изъятии человеческих органов. По аналогичным статьям были возбуждены дела и против других участников банды, которые были задержаны ранее.

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В октябре украинская полиция устроила обыски в одной из частных клиник Бориспольского района Киевской области, которая подозревается в нелегальной торговле человеческими органами. В ходе обыска силовики изъяли из больницы документацию и технологическое оборудование. Также были обнаружены морозильные камеры с различными биологическими образцами. Среди находок оперативников были контейнеры с жидким азотом, подписанные как «сердце» и «почки», а также большой сейф.

До этого стало известно, что Турция отказала России в экстрадиции бизнесмена Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Он фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала в ряде стран. Предполагается, что от действий группировки могли пострадать десятки беженцев из Сирии.

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