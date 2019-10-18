В Киеве обыскали торгующую человеческими органами клинику

Украинская полиция устроила обыски в одной из частных клиник Бориспольского района Киевской области, которая подозревается в нелегальной торговле человеческими органами. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции по Киевской области.

Как отмечается, операция проводилась совместно с оперативниками из Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. В ходе обыска силовики изъяли из больницы документацию и технологическое оборудование. Также были обнаружены морозильные камеры с различными биологическими образцами.

Материалы по теме Куплю почку б/у, недорого Трудовые будни секретного агента по продаже органов

Издание «Информатор», чей корреспондент побывал на месте происшествия, пишет, что среди находок оперативников были контейнеры с жидким азотом, подписанные как «сердце» и «почки», а также большой сейф, который оперативникам не удалось вскрыть на месте. Находившиеся во время обыска в клинике владелец и его адвокат отрицают свою причастность к торговле человеческими органами.

Обнаруженные оперативниками биологические образцы были отправлены на экспертизу с целью выяснения их происхождения и назначения. На данный момент было возбуждено дело по статье 143 уголовного кодекса страны — «Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека».

Ранее стало известно, что Турция отказала России в экстрадиции бизнесмена Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Он фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала в ряде стран. Предполагается, что от действий группировки могли пострадать десятки беженцев из Сирии.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!