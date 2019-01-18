России отказались выдать торговавшего органами хозяина «мясной лавки»

Турция отказала России в экстрадиции бизнесмена Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в пятницу, 18 января.

По данным издания, отказы также получили Косово, Израиль и Украина, где так называемого хозяина «мясной лавки» разыскивают по аналогичным обвинениям.

Вольфмана, являющегося гражданином Украины и Израиля, задержали в стамбульском аэропорту Ататюрка на основании ордера Интерпола о розыске за преступления, совершенные в России.

Следственный комитет России расследует в отношении бизнесмена уголовное дело, возбужденное в 2011 году по статьям 127.1 («Торговля людьми в целях изъятия у них органов или тканей») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Помимо Вольфмана в этих преступлениях обвиняются несколько украинцев, турок и израильтян. Один из фигурантов дела — 69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре.

По версии следствия, Вольфман и его сообщники заманивали доноров в Косово и Азербайджан, обещая по 15-17 тысяч евро за каждую почку. Однако после операций людей обманывали и не платили обещанных денег. В деле первоначально было двое потерпевших, на почках которых участники группы теневых трансплантологов могли заработать больше 200 тысяч долларов, но потом число пострадавших увеличилось.

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Российский адвокат бизнесмена Константин Шварцер сообщил, что его клиент отрицает свое участие в криминальных операциях. По его словам, Вольфман занимался подготовкой документов для страховых компаний. Адвокат указал, что почки пересаживались гражданам Израиля и Германии, которые сами оплачивали операции, а потом получали возмещение потраченных средств от страховщиков.

Вольфман, отсидев несколько лет в стамбульской тюрьме, был освобожден под подписку о невыезде.

Борис Вольфман фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала в ряде стран. Предполагается, что от действий группировки могли пострадать десятки беженцев из Сирии.

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