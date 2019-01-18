России отказались выдать торговавшего органами хозяина «мясной лавки»

Турция отказала России в экстрадиции бизнесмена Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в пятницу, 18 января.
По данным издания, отказы также получили Косово, Израиль и Украина, где так называемого хозяина «мясной лавки» разыскивают по аналогичным обвинениям.
Вольфмана, являющегося гражданином Украины и Израиля, задержали в стамбульском аэропорту Ататюрка на основании ордера Интерпола о розыске за преступления, совершенные в России.
Следственный комитет России расследует в отношении бизнесмена уголовное дело, возбужденное в 2011 году по статьям 127.1 («Торговля людьми в целях изъятия у них органов или тканей») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Помимо Вольфмана в этих преступлениях обвиняются несколько украинцев, турок и израильтян. Один из фигурантов дела — 69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре.
По версии следствия, Вольфман и его сообщники заманивали доноров в Косово и Азербайджан, обещая по 15-17 тысяч евро за каждую почку. Однако после операций людей обманывали и не платили обещанных денег. В деле первоначально было двое потерпевших, на почках которых участники группы теневых трансплантологов могли заработать больше 200 тысяч долларов, но потом число пострадавших увеличилось.
Российский адвокат бизнесмена Константин Шварцер сообщил, что его клиент отрицает свое участие в криминальных операциях. По его словам, Вольфман занимался подготовкой документов для страховых компаний. Адвокат указал, что почки пересаживались гражданам Израиля и Германии, которые сами оплачивали операции, а потом получали возмещение потраченных средств от страховщиков.
Вольфман, отсидев несколько лет в стамбульской тюрьме, был освобожден под подписку о невыезде.
Борис Вольфман фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала в ряде стран. Предполагается, что от действий группировки могли пострадать десятки беженцев из Сирии.