Россияне оценили вклад государства в решение проблем инвалидов

Более половины россиян (73 процента) сочли недостаточным внимание государства к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте в среду, 4 декабря.

По данным социологов, еще 20 процентов заявили, что жизни инвалидов уделяется достаточно внимания. Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в России, респонденты называли перемещение по городу (36 процентов), сложности с выходом из дома (30 процентов), обеспечение необходимыми лекарствами (26 процентов) и недостаточный размер пособий (26 процентов).

Вместе с тем 54 процента опрошенных подчеркнули, что в последние годы россияне стали лучше относиться к инвалидам. Об ухудшении отношения заявили 8 процентов респондентов, еще 32 процента сочли, что оно не изменилось.

Опрос был проведен 30 ноября 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что почти каждый десятый россиянин имеет инвалидность. Сейчас в стране около 12 миллионов человек с инвалидностью, среди них 680 тысяч детей. Основная причина — общее заболевание. Стабильная работа есть у 28,8 процента инвалидов трудоспособного возраста. Правительство надеется увеличить их долю до 50 процентов к 2025 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru