Подсчитаны масштабы инвалидизации населения России

Почти каждый десятый россиянин оказался с инвалидностью — сейчас в стране их около 12 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным Федерального реестра инвалидов, к 1 октября 11,95 миллиона граждан имели инвалидность, среди них 680 тысяч детей. Почти 60 процентов взрослых инвалидов в России — женщины.

Большая часть людей с инвалидностью — это граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Семи миллионам больше 60 лет, еще 1,8 миллиона входят в возрастную группу 51-60 лет, более одного миллиона — 41-50 лет.

Основная причина инвалидности — «общее заболевание» (85 процентов), еще 10,4 процента — инвалиды в детства. Из-за трудовых увечий статус инвалида получили 1,4 процента, в связи с «заболеваниями в период военной службы» — 1,1 процента, после военных травм — 0,5 процента. 5,2 миллиона человек принадлежат ко II группе инвалидности, 4,5 миллиона — к III, 1,4 — к I.

Стабильная работа есть у 28,8 процента инвалидов трудоспособного возраста. Правительство надеется увеличить их долю до 50 процентов к 2025 году.

3 декабря в мире отмечают Международный день инвалидов.

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