The Killers выступят на фестивале Park Live

Американская группа The Killers выступит в Москве на восьмом фестивале Park Live. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Их выступление состоится 18 июля 2020 года в парке «Лужники». Имена остальных хедлайнеров мероприятия будут объявлены позже.

Инди-рок-группа The Killers была образована в 2001 году. Двумя годами позднее участники коллектива подписали свой первый контракт со звукозаписывающей компанией Lizard King Records. На сегодняшний день дискография группы насчитывает пять пластинок. Последний студийный альбом The Killers под названием Wonderful Wonderful вышел в 2017 году.

Предыдущий Park Live прошел в Парке Горького летом 2019 года. На нем выступили Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars и Bring Me the Horizon.

