Бывшего президента Армении обвинили в хищении госсредств

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Специальной следственной службы (ССС) Армении.

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«Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства <...> 489,16 миллиона драмов (более одного миллиона долларов — прим.« Ленты. ру»)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, махинации происходили при закупках и последующих поставках дизельного топлива по завышенным ценам для проведения сельскохозяйственных работ.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении на протяжении 10 лет с 2008 года. В апреле 2018-го он был избран премьер-министром от правящей партии и, таким образом, снова возглавил страну, поскольку за несколько месяцев до этого государственный строй был изменен с президентской республики на парламентскую. Однако уже через 10 дней Саргсян покинул пост после непрекращающихся акций протеста против его назначения.

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