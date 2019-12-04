Крупнейший банк Италии проведет массовые увольнения

Крупнейший банк Италии — UniCredit — планирует в ближайшие четыре года уволить около восьми тысяч сотрудников, сократив штат на девять процентов. Это является частью стратегии банка до 2023 года по восстановлению финансовых показателей, пишет Bloomberg.

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Сокращение сотрудников отчасти произойдет за счет закрытия около 500 филиалов банка. Также банк собирается увеличить выплаты инвесторам за счет дивидендов и обратного выкупа акций. В общей сложности выплаты достигнут двух миллиардов евро.

«UniCredit, как и многие другие кредитные учреждения, изо всех сил пытается стимулировать рост в период отрицательных процентных ставок», — пишет агентство.

О планах UniCredit сократить число сотрудников сообщалось еще летом 2019 года. Тогда, по неофициальным данным, речь шла о сокращении 10 тысяч сотрудников. По состоянию на конец первого квартала, число сотрудников компании превышало 86 тысяч человек.

Европейский центробанк в сентябре 2019 года снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента после трехлетней паузы. На фоне этого ряд европейских банков начал принимать вклады по отрицательным ставкам.

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