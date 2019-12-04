Подсчитана стоимость новогоднего тазика оливье

Новогодний тазик оливье обойдется россиянам чуть дороже одной тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Издание ознакомилось с данными Росстата, и подсчитало, что за год стоимость продуктов для традиционного салата увеличилась на 4,6 процента. 12 порций оливье обойдутся россиянам в 1020 рублей. При этом «выгоднее» оказалось другое новогоднее блюдо — селедка под шубой подорожала всего на 2,6 процента.

Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 граммов), горошек (380 граммов), картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), четыре куриные яйца, вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).

В декабре прошлого года появились данные о том, что россияне начали отказываться от традиционного для новогодних столов блюда — оливье. Сообщалось, что граждане стали отдавать предпочтение более диетическим блюдам. В качестве примера замены приводился греческий салат, который заправляется оливковым маслом.

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