Американский соцработник изнасиловал двух инвалидов

В США соцработник изнасиловал двух пожилых женщин-инвалидов, сообщает The Sun.

21-летний Самуэль Ли Сандбо изнасиловал двух женщин, страдающих от психических расстройств, у них дома. Это произошло через полгода после того, как он начал ухаживать за ними в 2017 году.

Сандбо был арестован в прошлом месяце по двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах, однако его выпустили после выплаты выкупа в размере 75 тысяч долларов.

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После этого его снова арестовали по обвинению в том, что он сексуально домогался женщины, страдающей синдромом Дауна. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения.

Предполагают, что о нападениях стало известно после того, как Сандбо пожаловался коллеге на то, что он «испытывает беспокойство и вину за некоторые действия, совершенные им в отношении нескольких уязвимых взрослых». Компания, нанимавшая мужчину в качестве соцработникка, уже заявила о его увольнении.

В ноябре 2019 года во Франции стало известно о том, что местный хирург изнасиловал около 250 человек. Изначально его жертвами считались всего четыре несовершеннолетние девочки, однако число пострадавших постоянно росло. Теперь готовы написать заявления уже 184 пострадавших.

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