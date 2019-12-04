Насмешки политиков над американским президентом сняли на видео

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В сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США Дональдом Трампом. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Power & Politics.

На кадрах видно, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон подшучивают над главой Белого дома. «Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?» — посмеялся канадский политик.

Трюдо не упоминает Трампа по имени, но, похоже, высмеивает его реакцию на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО. По словам источников в американской администрации, главу Белого дома разозлили слова французского президента. Портал Insider отмечает, что видео снято в Букингемском дворце во время саммита альянса.

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