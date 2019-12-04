Студент разгадал нерешенную физическую загадку столетней давности

Студент-бакалавр Васим Дауади из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) решил физическую головоломку, которую ученые пытались объяснить 100 лет. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.

Ему удалось выяснить, почему в вертикальной узкой трубе с жидкостью пузырек воздуха остается неподвижным, а не поднимается наверх.

Применив интерферометрический метод исследования, студент обнаружил сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, который, вопреки одной из ранее предложенных теорий, не прилипает к трубке, а крайне медленно движется. Просто эта скорость столь мала, что изменения не видны для человеческого глаза.

Само же движение пузыря зависит от этого слоя, и именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.

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