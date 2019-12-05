Загадочную смерть 19-летней девушки связали с приемом японского препарата

Жительница английского города Бостон Грейс Броклсби (Grace Brockelsby), предположительно, покончила жизнь самоубийством после приема нелицензированного японского препарата. Об этом сообщает Mirror.

19-летняя девушка скончалась после того, как ее сбил грузовик на проезжей части. За несколько часов до этого она посещала больницу для прохождения психиатрической экспертизы, так как имела проблемы с психическим здоровьем. Следствие установило, что Грейс также принимала японский препарат для снятия тревожности, которое не было лицензировано в Великобритании и мог вызвать многочисленные побочные эффекты, в том числе и нарушение когнитивных способностей.

Однако коронер Линкольншира Пол Смит заявил, что не может в полной мере квалифицировать поступок девушки как самоубийство. В частности, она не оставила никакой записки или заметки для объяснения своих действий. В то же время после просмотра видеозаписи, на которой происшествие было запечатлено, он склонился к тому, что Грейс действовала преднамеренно.

По словам водителя грузовика, девушка вела себя так, будто ждала столкновения. Он постарался остановить машину как можно быстрее, но избежать происшествия не удалось. Следствие установило, что Грейс вышла на дорогу в 26 метрах от грузовика, но для полной остановки ему понадобилось бы до 59 метров.

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