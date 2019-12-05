Главу «Нафтогаза» допросили по делу «украинских друзей» Трампа

Федеральная прокуратура США допросила главу украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева по делу выходцев из Украины, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые считаются «украинскими друзьями» американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что Коболев согласился добровольно побеседовать с представителями прокуратуры после такого запроса из министерства юстиции. Его адвокат не огласил других деталей.

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Фруман и Парнас сейчас находятся под арестом в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Обвинения предъявлены по статьям о заговоре, фальсификации документов и лжи перед избирательной комиссией. По мнению следствия, группа скрывала истинное происхождение денег от некоего бизнесмена из России, используя для этого подставную компанию.

2 октября Deutsche Welle включила их в список украинских «друзей», о которых Дональд Трамп заявил в скандальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме них там оказались 58-летний олигарх, бывший зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, бизнесмен Павел Фукс, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

В ноябре стало известно, что Фруман и Парнас пытались завербовать исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Андрея Фаворова. Главной целью вербовки Фаворова, по данным издания, была попытка сместить с должности гендиректора «Нафтогаза» Андрея Коболева. Парнас и Фруман собирались установить контроль над компанией, а во главе нее поставить Фаворова.

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