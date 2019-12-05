Россиян призвали отказаться от салатов с майонезом в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь лучше отказаться от салатов с майонезом, а также от колбасы. Алкоголь следует выбирать с осторожностью, заявила депутат Мосгордумы, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Ольга Шарапова, передает агентство «Москва».

По ее словам, заправленные майонезом салаты слишком калорийны и быстро портятся, а вместо колбасы и другие полуфабрикаты лучше заменить самостоятельными блюдами без жирных добавок.

Алкоголь следует покупать только качественный и сертифицированный, чтобы избежать отравления. «Важно не только применять качественные напитки, но и соблюдать меру в их количестве», — напомнила Шарапова.

В качестве десерта депутат порекомендовала выбирать фрукты, а не высококалорийные пирожные. Вместе с тем она отметила, что экзотических фруктов на праздничном столе лучше избегать, поскольку они могут вызвать аллергию. Врачам будет трудно выявить аллерген «из-за употребления изобилия других продуктов».

«Помните правило, что половина тарелки всегда должна быть заполнена овощами», — заключила Шарапова.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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