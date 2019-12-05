В высылке российских дипломатов из Германии нашли угрозу для Украины

Решение Германии выслать из страны российских дипломатов приведет к скандалу, от которого в конечном итоге пострадает Украина. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Tageszeitung.

Издание отмечает, что похолодание в отношениях России и Германии происходит в очень неподходящее время. Так, переговоры в «нормандском формате», запланированные на 9 декабря в Париже, состоятся впервые за последние три года. Глава Франции Эммануэль Макрон возлагает на эту встречу большие надежды.

«Даже если никто не ожидает крупного прорыва, до сих пор оставалась небольшая надежда на то, что участникам переговоров удастся, по крайней мере, сделать один шаг к урегулированию конфликта на востоке Украины», — отмечает обозреватель Tageszeitung Барбара Эртель.

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По ее мнению, из-за дипломатического кризиса между Берлином и Москвой существует риск провала переговоров, от которых зависит установление мира на Украине. «Вполне возможно, что, как и было запланировано, встреча все же состоится, однако больше ничего не произойдет — все, как и обычно, ограничатся фразой "хорошо, что мы снова обсудили эту тему"», — пишет Эртель.

Ранее 5 декабря сообщалось, что противники строительства газопровода «Северный поток-2» будут склонять Германию к обострению отношений с Россией на почве разногласий, возникших из-за решения Берлина выслать российских дипломатов.

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, который воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании.

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