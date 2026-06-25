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17:23, 25 июня 2026Мир

МИД России обратился с требованием к ООН

Захарова: Россия требует от ООН убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы требуем от Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом — профессионально подойти к этому докладу», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва также призывает Гутерриша отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и сохранять объективность и беспристрастность.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник пригрозил отказом от переговоров с Россией. По его словам, Киев готов отказаться от перемирия по линии фронта в рамках урегулирования конфликта на Украине и продолжить боевые действия.

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