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Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Кредиты от Москвы и Евразийского банка развития (ЕАБР), учредителями которого выступают Россия и Казахстан, Минску не нужны, и брать он их не будет. Об этом во время выступления в Национальном собрании Белоруссии заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги (последний транш от ЕАБР — прим. «Ленты.ру»). Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — подчеркнул президент. По его словам, главное для Минска — это равные условия для субъектов хозяйствования, пусть и при наличии конкуренции.

Также Лукашенко напомнил, что Россия и Белоруссия до сих пор не решили вопросы поставок энергоносителей. По его словам, даже компенсации за «грязную нефть», которая шла по газопроводу «Дружба», не выплачены. Глава Белоруссии подчеркнул, что ВВП страны провалился в основном из-за нефтяных проблем.

В конце октября Минфин Белоруссии потребовал у ЕАБР выделить республике последний транш кредита в размере 200 миллионов долларов. В ведомстве указали, что Минск отправил отчет по выполнению условий для него. Однако в организации указали, что период доступности средств истек еще 30 июня 2019 года, а за его продлением белорусский Минфин не обращался, поэтому претендовать на средства не может.

До этого министр финансов республики Максим Ермолович рассказал, что кредит на 600 миллионов долларов от России больше не нужен. Он объяснил, что деньги на текущий год у Минска есть, а источники на 2020 год уже сформированы. Одним из вариантов кредитования вместо России ранее называлась средства от Банка развития Китая.

По состоянию на 1 июня 2019 года долг Белоруссии перед Россией составил 7,55 миллиарда долларов. С 2012 года он вырос в два раза. При этом летом этого года Москва впервые отказалась рефинансировать текущий долг. Первый вице-премьер России Антон Силуанов объяснял, что Москва ждет от Минска шагов по экономической интеграции.

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