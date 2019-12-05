В Москве оценили слова польского президента о России и НАТО

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО, отражают позицию США. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

«[Президент США] Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России», — отметил сенатор.

При это Джабаров уверен, что изменения в отношениях между российской стороной и альянсом в ближайшее время будут незначительными. Сенатор выразил надежду, что в будущем между Москвой и европейскими странами наладятся «прагматические и взаимовыгодные отношения».

Ранее Анджей Дуда заявил, что Россию не стоит считать врагом НАТО. «Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — заявил он, отметив, что не имеет в виду враждебность.

В заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего в Лондоне, Россию назвали основной угрозой для альянса наряду с международным терроризмом. Участники встречи посчитали, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.

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