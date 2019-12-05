Лидеры США и Канады прокомментировали конфликт на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо прокомментировали скандал, разразившийся из-за насмешек последнего над американским лидером на саммите НАТО.

«Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон в НАТО. Я отлично ладил с лидерами НАТО, даже заставил их платить более 130 миллиардов долларов в год и еще 400 миллиардов за три года. Нет увеличения [расходов] для США, только глубокое уважение!» — написал американский президент в Twitter.

Перед этим Трюдо отказался сообщить, извинился ли он за свои слова о Трампе, передает РИА Новости. Однако он отметил, что высказывания на самом деле были связаны с неожиданным объявлением места проведения саммита «Большой семерки» в 2020 году. 3 декабря стало известно, что он состоится в американском Кэмп-Дэвиде, который является загородной резиденцией Трампа.

На саммите НАТО в Лондоне Трамп назвал Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек. Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США. На кадрах видно, как Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подшучивают над главой Белого дома. «Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?» — посмеялся канадский политик.

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