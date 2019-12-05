Китайскому стереотипу о «воинственности» русских нашли объяснение

Китайский стереотип о «воинственности» россиян сложился по географическим и историческим причинам. Такое мнение опубликовано автором микроблога «Старший брат Цзе болтает» на платформе Sohu.com.

По его наблюдениям, некоторые люди шутя говорят, что Россия — страна, которая захватила больше всего земель за всю свою историю. «Со времен царской России до распада Советского Союза территория страны составляла 25 миллионов квадратных километров. Но сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров», — подчеркивает он.

Далее приводится мнение, что минимальная температура в российской Сибири зимой достигает минус 70 градусов. При этом мороз, по словам автора, помог России победить шведов в 1707 году, Наполеона 1812 и немцев во Второй мировой. «Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду», — говорится в блоге. Именно поэтому русских можно считать «воинственными».

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Кроме того, автор вспомнил и другое прозвище русских в Китае — «волосатики», которое они получили после захвата бывших территорий династии Цин и из-за проявленной жестокости на северо-востоке Китая. В России же жителей КНР называют, по его мнению, «кидани» (скорее всего, автор пытался передать смысл русского слова «китайцы» на своем языке, которое является производным от «киданей» — прим. «Ленты.ру»). Это название произошло со времен государства Ляо кидань-монголов (X-XII века), когда русские не отличали национальности проживающих там людей.

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