Путин вновь заговорил на немецком

Президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с представителями бизнеса Германии заговорил на немецком языке. Об этом пишет Telegram-канал «Пул №3».
«Was ist los? (Что случилось?)» — поинтересовался глава государства, когда синхронный перевод с русского на немецкий не сработал.
В ходе традиционной встречи с представителями бизнеса Германии 6 декабря будут обсуждаться экономические вопросы. Делегация состоит из 20 членов Восточного комитета немецкой экономики.
Путин прежде уже говорил по-немецки в публичных выступлениях. Последний подобный случай произошел в мае, когда президент перешел на немецкий, отвечая на приглашение австрийского лидера Александра ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль, которому в следующем году исполняется 100 лет.