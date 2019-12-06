Путин вновь заговорил на немецком

Видео: t.me/dimsmirnov175

Президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с представителями бизнеса Германии заговорил на немецком языке. Об этом пишет Telegram-канал «Пул №3».

«Was ist los? (Что случилось?)» — поинтересовался глава государства, когда синхронный перевод с русского на немецкий не сработал.

В ходе традиционной встречи с представителями бизнеса Германии 6 декабря будут обсуждаться экономические вопросы. Делегация состоит из 20 членов Восточного комитета немецкой экономики.

Путин прежде уже говорил по-немецки в публичных выступлениях. Последний подобный случай произошел в мае, когда президент перешел на немецкий, отвечая на приглашение австрийского лидера Александра ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль, которому в следующем году исполняется 100 лет.

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