«Норникель» произведет подземные дроны и прекурсоры для электромобилей

Полное решение вопроса безопасности на опасных подземных производствах возможно только через организацию безлюдного производства, над чем работают специалисты в «Норникеле». В частности, компании удалось сделать совместно с рядом научных учреждений дрон, который летает под землей. Об этом рассказал глава компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Как известно, дроны летают по поверхности, широко используются, потому что они за счет ориентации по GPS летают. А под землей, соответственно, сигнал не проходит, и поэтому под землей, казалось бы, дроны не должны летать, — отметил Владмир Потанин.

«Норикель» осуществляет программу разработки подземных дронов прежде всего в целях борьбы с травматизмом, для чего компания инвестирует огромные средства. Только в 2018 году в «Норикеле» прошли обучение по технике безопасности более 34 тысяч человек. «Мы тратим на мероприятия по безопасности в среднем 150 тысяч рублей на одного работника. Это серьезные инвестиции. Тем не менее полностью преодолеть эту проблему не удается. Хотя в отрасли существует так называемый агрегированный показатель, который говорит о степени безопасности, скажем так, о частоте случаев с потерей трудоспособности. Так вот, у нас он за последние годы снизился в три раза, то есть результаты работы есть», — подчеркнул Владимир Потанин.

Производство электромобилей можно организовывать как на базе импортного никеля, так и на базе экспортного. Существует мировой рынок никеля, и никель везде стоит одинаково, и он есть. Поэтому было бы желание производить электромобили, а уж никель-то как-нибудь найдется. Таким образом ответил Владимир Потанина вопрос ведущей «России 24» Эвелины Закамской о том, участвует ли «Норникель» в диалогах, для того чтобы мотивировать российскую промышленность к производству собственных электромобилей и тем самым повысить спрос на внутреннем рынке на никель и палладий.

«Не нужно уметь добывать никель для того, чтобы делать электромобили. И наоборот: если у тебя есть никель и ты умеешь его добывать, — это еще не значит, что ты научишься делать электромобили, — подчеркнул Владимир Потанин. — На электромобили мы пока не замахиваемся, это совсем не наш бизнес. А вот производство прекурсоров — это элементы, из которых делают батареи для электромобилей, — мы такого рода партнерства рассматриваем, начинаем вступать в такого рода партнерства, чтобы почувствовать этот следующий передел, более высокотехнологичный. Подумываем над тем, чтобы пойти в бизнес производства батарей для электромобилей. То есть мы пытаемся сами пройти вот этот путь и понять, до какой глубины передела мы сможем дойти. Что касается государственной политики в этой области, то мне кажется, что она не должна — еще раз повторюсь — отталкиваться от сырьевых возможностей. Это больше касается вопросов изобретений, технологий».